W Żarnowcu odbyły się Dożynki Powiatowe 2023. To było prawdziwe święto rolników! Zobacz te ZDJĘCIA

- Staramy się kultywować, to co najpiękniejsze, czyli naszą polską tradycję. Mamy za sobą bardzo duże osiągnięcia, pierwsze to drugie miejsce w Konkursie ARiMR „Kubek, dzbanek czy makatka…Rękodzieło to jest gratka!", a drugim zostanie laureatem Konkursu o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP o tematyce: „Polskie zwyczaje żniwne i dożynkowe”, gdzie będziemy reprezentować powiat zawierciański na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie- mówi - Wiktoria Jędruszek z KGW "Borowianki" ze Zdowa.