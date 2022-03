W Zawierciu może powstać drużyna koszykarska. Chętnych jest już sporo - to przede wszystkim młodzież

Zawiercianie chcą grać razem w koszykówkę

- Pomysł na drużynę wyszedł spontanicznie, ponieważ kiedyś sam dużo grałem w koszykówkę. To coś, czego brakowało mi tutaj w Zawierciu. Stwierdziłem, że może więcej osób jest zainteresowanych i tak powstało pierwsze prototypowe logo, pierwsze posty promocyjne i odzew był zaskakujący. Teraz jest nas około 50 chętnych osób. Zgłaszają się głównie osoby w wieku 13-16 lat, ale także chętni do grupy seniorskiej, czyli po 18. roku życia - mówi Bartłomiej.

Mamy w Zawierciu drużyny siatkarskie, piłki ręcznej, czy piłki nożnej. Nie ma jednak drużyny koszykarskiej, ale już niedługo może się to zmienić. Mieszkaniec Zawiercia - Bartłomiej Łysakowski, wyszedł z inicjatywą stworzenia takiej drużyny dla zainteresowanych. Wystarczyło kilka postów, trochę informacji i właściwie po kilku dniach jest już około 50 chętnych osób.

Stworzenie takiej drużyny stworzyłoby dla chętnych wiele możliwości. Byłyby to nie tylko wspólne treningi, ale i rozgrywki sportowe. Jak widać, zainteresowanie jest spore, a chętnej młodzieży jest wiele. Cały czas trwają rozmowy na ten temat, ale prawdopodobnie, wszystko idzie w dobrym kierunku.

- Kwestia treningów jest cały czas omawiana. Niedawno odbyłem rozmowy w Urzędzie Miasta w sprawie otwarcia klubu. Do tego jeszcze czeka nas długa droga związana z rejestracją drużyny itp. Na razie możemy grać razem, gdzie tylko to możliwe, bardziej w stylu street basketball - dodaje.

Osoby chętne do dołączenia do drużyny mogą zgłaszać się do inicjatora akcji poprzez Fb: kliknij tutaj