W Zawierciu odbiór gruzu zamówimy tylko mailowo? Seniorzy niezadowoleni

- Chciałem ostatnio zamówić odbiór gruzu i styropianu. I tu pojawił się problem, bo można to zrobić jedynie mailowo. Jestem seniorem i nie poruszam się biegle w świecie internetu. Dla mnie złożenie w ten sposób zamówienia to wyzwanie. Rozmowa telefoniczna z jednym z pracowników nie przyniosła efektu. Udzielił mi szczegółowych informacji, ale mógł w ten sposób przyjąć zamówienia. Osobiście w siedzibie też nie można się pojawić, bo mamy pandemię koronawirusa... Jak seniorzy mają poradzić sobie w takiej sytuacji? - pytał nas jeden z Czytelników.

Remonty, przebudowy i inne prace budowlane w naszych nieruchomościach często wiążą się z koniecznością wywozu dużych ilości gruzu, tynków lub kamieni. Wtedy konieczne jest zamówienie usługi np. w postaci dostarczenia dla nas specjalnego kontenera na tego typu odpady. W przypadku Zawiercia za odbiór odpadów remontowo-budowlanych odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu. Problem w tym, że w ostatnim czasie zamówienie takiej usługi możliwe było jedynie drogą mailową. Dla niektórych osób był to spory problem.

Postanowiliśmy zapytać Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu z jakiego powodu zamawianie usług jest możliwe jedynie drogą mailową. Prezes spółki tłumaczy, że takie rozwiązanie faktycznie było stosowane, ale w wyjątkowych sytuacjach seniorzy mogli liczyć na odstępstwa od reguły i pomoc.

- Faktycznie wprowadziliśmy możliwość zamawiania usług mailowo. Spowodowane było to pandemią koronawirusa. Były pojedyncze sygnały, że niektórzy seniorzy mają problem z zamówieniem w ten sposób. Do każdego podchodziliśmy indywidualnie, szliśmy na ustępstwa i pomagaliśmy. Dostosowujemy się zawsze do potrzeb mieszkańców, czyli naszych klientów - tłumaczy Krzysztof Tomczak, prezes ZGK Zawiercie.