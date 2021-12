W Zawierciu powstał pierwszy kaczkomat. Jak i czym powinniśmy dokarmiać kaczki?

Kaczkomat w Parku Miejskim w Zawierciu

W Parku Miejskim w Zawierciu, tuż obok Bocianówki, pojawiło się zupełnie nowe urządzenie - kaczkomat. Ma on służyć mieszkającym licznie w Warcie kaczkom. Wielu mieszkańców chętnie je dokarmia, niestety, nie zawsze prawidłowym pokarmem. Kaczki nie trawią soli - ważne jest, by to, czym je karmimy nie zawierało jej ani grama. Kaczkomat za złotówkę wyda nam specjalny, przeznaczony dla ptactwa pokarm.