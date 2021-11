W Zawierciu wyłowiono ze stawu samochód bez tablic. Gdzie jest Monika Wilgorska-Stanewicz? Jaki będzie koniec tej sprawy? Uwaga! TVN

- Jej telefon jest wyłączony. Dzwoniliśmy, próbowaliśmy skontaktować się przez komunikator. Cisza jest też na koncie, w internecie, nigdzie się nie loguje. Kilka osób pytało mnie, czy siostra mogła popełnić samobójstwo. Myślę, że nie. Ona miała plany na życie – zapewnia Dorota Jóźwiak. I dodaje: - Nie wzięła ze sobą nic, pokój jest dokładnie taki, jakim go zostawiła. Pojechała bez torebki, tylko z jedną sukienką. Miała ze sobą telefon i kartę płatniczą, to wszystko.

Internetowa znajomość

Prawie dwa lata temu pani Monika związała się z mężczyzną, którego poznała na portalu społecznościowym. Para zamieszkała w miejscowości Jaworznik na Śląsku. Według relacji siostry kobiety, w związku nie układało się i pani Monika wróciła do domu rodzinnego pod Toruniem. Dwa dni przed zaginięciem pojechała do Jaworznika, by, jak twierdzi siostra, ostatecznie rozmówić się z partnerem i załatwić formalności związane z pracą. Mężczyzna jako ostatni widział panią Monikę.