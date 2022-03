Weronika Grabowska z Zawiercia uratowała ponad 20 zwierząt z Ukrainy. Część z nich wciąż czeka na nowych właścicieli

Ponad dwadzieścia zwierzaków z Ukrainy czeka na dom

Weronika Grabowska to mieszkanka Zawiercia, która na co dzień prowadzi Fundację Hope - Zapomniane Zwierzaki. Dotychczas zajmowała się przede wszystkim problemem bezdomności zwierząt, a zwłaszcza kotów. Pod koniec ubiegłego roku zakupiła specjalny samochód, którym możliwe jest przewieźć kilka zwierząt na raz. Nikt jednak nie podejrzewał, że taki pojazd przyda isę tak szybko. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, od razu wiedziała, że będzie musiała pomóc także ukraińskim zwierzętom. Od początku wojny już siedem rady wyjeżdżała, by przywieźć tu zwierzęta. Wszystkie przywozi do swojego mieszkania, w którym wraz z mężem i mamą opiekują się zwierzętami i przygotowują je do adopcji.