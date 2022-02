Wichura w pow. zawierciańskim. Sporo zniszczeń - wiatr uszkodził wieżę kościoła

- Minionej służby zawierciańscy Strażacy interweniowali aż 69 razy. Zdarzenia dotyczyły głównie usuwania skutków działania silnego wiatru. Odnotowano kilkanaście uszkodzonych dachów. W jednym ze zdarzeń powalone drzewa blokowały dojazd do budynku gdzie mężczyzna wymagał pomocy medycznej. Trzech strażaków wyposażonych w sprzęt medyczny udało się pieszo (około 1km) do poszkodowanego natomiast pozostali udrażniali dojazd do budynku dla karetki pogotowia - informuje KP PSP w Zawierciu.