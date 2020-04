Włodowice mają już 800 lat. Świętowanie utrudnia im koronawirus

Obchody 800-lecia Włodowic rozpoczęte zostały już w minionym roku. W październiku 2019 roku na wyremontowanym rynku we Włodowicach wmurowano tablicę upamiętniającą pierwszą wzmiankę o miejscowości oraz okres nadania im praw miejskich. Pod tablicą znalazła się kapsuła czasu z przedmiotami, które mają przybliżyć przyszłym pokoleniom w jaki sposób żyliśmy w pierwszej połowie XXI wieku. W listopadzie 2019 roku honorowe obywatelstwo gminy Włodowice nadano Jarosławowi Maciejowi Grabia, potomkowi rodu Poraj – Poleskich, który bardzo zasłużył się dla Włodowic. Ród ten w pałacu we Włodowicach utworzył wyższą szkołę agronomiczną z laboratorium chemicznym i fizycznym, obszerną biblioteką oraz kolekcją minerałów i okazów flory jurajskiej.

Na początku tego roku na drogach prowadzących do Włodowic pojawiły się natomiast banery informujące o rocznicy 800-lecia miejscowości. W planach było także kilka imprez. Część z nich nie odbędzie się z powodu pandemii koronawirusa.

- Obchody 800-lecia Włodowic miały być dla nas dość huczne. Mieliśmy w planach kilka wydarzeń. W maju miał odbyć się rajd rowerowy na trasie Włodowice-Rokitno Szlacheckie. Miejscowości te łączy ze sobą osoba Michała Poleskiego, uczestnika powstania styczniowego. Był on właścicielem obu miejscowości. Najpierw mieszkał we Włodowicach, po śmierci rodziców przeniósł się do Rokitna Szlacheckiego. Niestety, już teraz wiemy, że rajd rowerowy nie dojdzie do skutku z powodu pandemii koronawirusa - mówi Adam Szmukier, wójt Włodowic. - Pod znakiem zapytania ciągle stoją Dni Włodowic, ale również raczej nie uda się ich zorganizować. Staramy się jednak nie tracić nadziei i liczymy, że odbędą się kolejne dwie imprezy, które planowaliśmy na jesień - dodaje Adam Szmukier.