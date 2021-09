Współpraca Zawiercia, Mysłowic oraz Wojkowic. Podpisano w tej sprawie dokument

Dokładnie w środę, 22 września, prezydent Zawiercia Łukasz Konarski poinformował o ważnym wydarzeniu dla aż trzech gmin województwa śląskiego. Prezent Zawiercia, Dariusz Wójtowicz - prezydent Mysłowic oraz burmistrz Wojkowic - Tomasz Szczerba, podpisali list intencyjny. Dokument stanowi początek współpracy, jaką mają ze sobą podjąć gminy. Jak zapewnia prezydent, w ciągu kilku lat, może ona przynieść korzyści dla mieszkańców gmin.

- Chodzi o wdrożenie takich rozwiązań, które doprowadziłyby do racjonalizacji systemu gospodarki odpadami. Każda gmina ma bowiem określony potencjał i możliwości, które w ciągu kilku lat mogą pozwolić na utworzenie wspólnego systemu. To z kolei doprowadziłoby do optymalizacji kosztów zagospodarowania odpadów - informuje Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia.