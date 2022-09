Wycieczki rowerowe do 21 km od Zawiercia. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 1 - 2 października?

Ścieżki rowerowe w okolicy Zawiercia

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 21 km od Zawiercia, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda.

🚲 Trasa rowerowa: Niebieski Szlak Rowerowy Lasu Zagórskiego Sosnowiec

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 5,43 km

Czas trwania wyprawy: 47 min.

Przewyższenia: 57 m

Suma podjazdów: 549 m

Suma zjazdów: 532 m

Trasę dla rowerzystów z Zawiercia poleca Dominik

Szlak rowerowy Lasu Zagórskiego w Sosnowcu oznaczony jest kolorem niebieskim. Szlak poprowadzony jest głównie przez tereny leśne. Las Zagórski to zielone płuca Sosnowca, pozostałość po dawnej puszczy Pakosznica. Na terenie lasu można znaleźć bunkry niemieckie z czasów II Wojny Światowej, wchodzące w skład linii umocnień B2, a także zapadliska wypełnione wodą – pozostałości po zlikwidowanych szybach kopalnianych.

Nawiguj