Wymiana roślin w Zawierciu już w najbliższą sobotę. Można oddać swoją roślinę i zdobyć nową

Wymiana roślin w Zawierciu

"Wymień się rośliną" - taką nazwę nosi wydarzenie, które już w sobotę 26 marca odbędzie się w centrum ogrodniczym Daglezja w Zawierciu. Każdy chętny może przynieść jakąś roślinę i wymienić ją na zupełnie nowy okaz. Dzięki temu można nabyć coś nowego i podzielić się tym, co na przykład udało się wyhodować. Dodatkowo, w tym dniu będzie można zakupić ciekawe rękodzieła, jak piękne makramy, czy breloki. Ozdoby będzie można zakupić wpłacając kwotę do puszki, która wesprze zwierzęta z Ukrainy. Oprócz tego przewidziano ciekawe atrakcje, jak quiz z nagrodami, czy warsztaty ekologiczne. To inicjatywa grupy młodzieży z I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Tworzą projekt "Mamy zielone pojęcie" w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Ich celem jest propagowanie wiedzy o ważnej roli roślin w naszym życiu.