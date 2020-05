Wypadek na DW796 w Chruszczobrodzie. Jedna osoba ranna. Utrudnienia w ruchu

We wtorek, 26 maja, około godziny 8 w Chruszczobrodzie doszło do groźnego wypadku. Na drodze wojewódzkiej nr 796 zderzyły się dwa samochody osobowe. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kobieta kierująca toyotą chciała skręcić w lewo. Nie zauważyła, że w tym momencie wyprzedza ją mercedes. Wjechała w niego. Samochody wpadły do przydrożnego rowu. Uszkodziły także słup energetyczny. Do szpitala trafiła jedna osoba. To kobieta, która jechała toyotą.

Kierowcy podróżujący DW796 powinni uzbroić się w cierpliwość. Zablokowany jest jeden pas ruchu i wprowadzono ruch wahadłowy. Trzeba liczyć się z utrudnieniami. Na miejscu pracuje policja, PSP Zawiercie, OSP Chruszczobród i ratownicy medyczni. Prawdopodobnie będzie także interweniować pogotowie energetyczne.