Wypożyczyłeś hulajnogę TIER? Po zaparkowaniu dodaj zdjęcie pojazdu - w aplikacji pojawiła się nowa funkcja

Po zaparkowaniu prześlij zdjęcie e-hulajnogi

Hulajnogi elektryczne to ekologiczny sposób poruszania się po mieście. Pojawiają się w wielu kolejnych miejscach - w ubiegłym roku doczekali się ich mieszkańcy Zawiercia. Aktualnie na terenie miasta można wypożyczyć jedynie hulajnogi firmy TIER, ponieważ jazda nimi jest możliwa niezależnie od warunków atmosferycznych. Poważnym problemem związanym z hulajnogami we właściwie każdym mieście, to ich nieprawidłowe pozostawianie. Często użytkownicy po zakończeniu jazdy porzucają je byle gdzie. Zastawiają nimi chodniki, przejścia, uniemożliwiając poruszanie się innym pieszym. Firma TIER wprowadziła rozwiązanie, które ma rozwiązać problem. Użytkownicy są zobowiązani do przesłania w aplikacji zdjęcia zaparkowanej hulajnogi.