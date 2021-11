Wyremontowano drogę dojazdową do pól w Morsku. Niedługo remont kolejnej Wiktoria Żesławska

W Morsku oddano do użytku prawie 400 metrów wyremontowanej drogi, która służy jako droga dojazdowa do okolicznych pól. To nie koniec inwestycji w tym miejscu, ponieważ gmina pozyskała środki na remont drogi, która połączy Morsko z zamkiem Bąkowiec.