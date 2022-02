Wystawa pająków w Zawierciu - można zobaczyć 35 różnych gatunków. Wiktoria Żesławska

Do 20 lutego w Zawierciu można zobaczyć ponad 30 gatunków ciekawych pająków. Wśród nich, jeden z najgroźniejszych, czyli czarna wdowa. Co godzinę, można wziąć na rękę ptasznika - to atrakcja tylko dla odważnych. Zobaczcie, co na Was czeka w zawierciańskim MOK-u.