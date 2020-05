Wyzwanie "Szlachetna20". Jeżdżą na rowerach, aby pomóc Emilce

20 kilometrów jazdy na rowerze. Dokładnie tyle wystarczy, aby pomóc 10-letniej Emilce Krzykawskiej. Wszystko dzięki wyzwaniu "Szlachetna20", która staje się coraz bardziej popularna.

RDNR Ogrodzieniec to grupa propagująca aktywny wypoczynek na rowerze i piesze wędrówki. Propagują przy tym Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jest także inicjatorem wyzwania "Szlachetna20". Jest ono inspirowane popularnymi w sieci wyzwaniami, z których dochód przeznaczany jest na cele charytatywne. - Pomysł akcji "Szlachetna20" jest inspirowany głośną ostatnio akcją #hot16challange. My, z racji tego, że jesteśmy grupą rowerową, postanowiliśmy oprzeć reguły na zasadach sportowych. Na drodze demokratycznych wyborów w obrębie grupy, wybraliśmy dziecko z naszej gminy, któremu pomagamy - tłumaczy Marcin Kocjan, prezes RDNR Ogrodzieniec. Grupa RDNR Ogrodzieniec zdecydowała, że będzie pomagać Emilce Krzykawskiej. Dziewczynka ma 10 lat, jest uczennicą Szkoły Podstawowej nr 2 w Zawierciu. Urodziła się z wadą rozwojową. Ma przepuklinę oponowo-rdzeniową z rozszczepem kręgosłupa. Na co dzień porusza się na wózku aktywnym. Jest bardzo aktywna. Brała udział m.in. XVI Sosnowieckiej Olimpiadzie Sportowej Dla Dzieci I Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo. W 2018 roku zajęła w niej nawet 4. miejsce i brała udział w konkurencjach takich jak rzut piłką do kosza, rzut woreczkiem do celu i slalom na wózku inwalidzkim.

Zasady wyzwania "Szlachetna20" są banalnie proste. Osoby nominowane do niego zostają zobowiązane do przejechania na rowerze 20 kilometrów. Następnie wpłacają 20 złotych na konto Emilki. Na wywiązanie się z tego zadania mają tylko 3 dni. Po wykonaniu go mogą nominować kolejne osoby. - Akcję rozpoczął Kostek, postać z naszego logo. Wskazał zarząd stowarzyszenia RDNR. Jego członkowie jako pierwsi pokonali dystans oraz nominowali po 3 kolejne osoby do zabawy. Z czasem okazało się, że chętnych do pomocy jest więcej, tak więc dzięki Kostkowi wskazaliśmy następne dobre dusze do pokonania dystansu - mówi Marcin Kocjan, prezes RDNR Ogrodzieniec. - Akcja z każdym dniem staje się coraz bardziej sławna. Do dziś wzięło w niej udział około 50 osób, a zasięg wykracza już stanowczo poza naszą gminę, a nawet województwo. Nominowanych przybywa, każdy chce pomóc, a często także sprawdzić swoje możliwości - dodaje.

W pierwotnym założeniu wyzwanie jest skierowane do miłośników jazdy na rowerze. Co jednak w sytuacji, gdy nominowany nie ma roweru? Nic straconego. RDNR Ogrodzieniec zakłada inną możliwość wywiązania się z zadania. - Jak wcześniej wspomniałem, challenge zdobywa coraz więcej "fanów". Rozpoczęliśmy nominacjami członków RDNR, jednak każdy wskazał co najmniej 3 kolejne osoby, nie zawsze z grupy. Zbudowało to potężną sieć ludzi. Rzecz jasna, jeśli ktoś nie ma możliwości pokonania dystansu rowerem, może go np przebiec. Kilka osób do tej pory właśnie w ten sposób wykonało challenge. Każda forma aktywności jest mile widziana. Najważniejsze, abyśmy pomogli Emilce - kończy Marcin Kocjan.

