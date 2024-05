Za nami majowa sesja w Zawierciu. Jest nowy skarbnik i prezes w ZGK. Dwóch nowych radnych. Basen w Blanowicach czynny w wakacje WIDEO i FOTO

Zadaniem Marcina Szemli, nowego prezesa ZGK, będzie oczyszczenie spółki z nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Ze spółki niezgodnie z prawem, w ostatnich latach, mogło wypłynąć kilkadziesiąt milionów złotych. W tym kierunku został wykonany audytu, który jest przedmiotem badań prokuratury.

-Zapraszam wszystkich radnych na spotkanie w ZGK w najbliższych tygodniach czerwca, abyście mieli pełną informację, co do funkcjonowania spółki. Dzisiaj mieliśmy kolejną kontrolę WFOŚ - mówiła Anna Nemś, prezydent Zawiercia.

-Nam jako radnym zależy, aby ta sytuacja w ZGK jak najszybciej się wyjaśniła, abyśmy my mieli jasny ogląd sytuacji, co się w tym momencie tam dzieje, w jakiej jesteśmy sytuacji, bo przez wiele lat nic nam nie mówiono, stąd dzisiejsze zaproszenie Pani prezydent, aby odwiedzić zakład, aby pokazano, jak to teraz wygląda, gdzie są nieprawidłowości, co trzeba naprawić i poprawić, a przede wszystkim, ile będzie nas to kosztowało za pięć lat zaniedbań i okradania ZGK - mówi Ewa Mićka, przewodnicząca rady miejskiej w Zawierciu.