"Zachodnia obwodnica" Zawiercia zostanie dokończona. Miasto dostało dofinansowanie

Zachodnia obwodnica Zawiercia to jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w powiecie zawierciańskim. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców zawierciańskiego osiedla Marciszów. To właśnie tam biegnie ulica Mrzygłodzka (droga wojewódzka nr 791), którą codziennie przejeżdża duża ilość samochodów ciężarowych. Powstanie zachodniej obwodnicy miasta pozwoli TIR-om omijać Marciszów i przejechać jedynie przez Strefę Aktywności Gospodarczej. Jadąc od strony Myszkowa na rondzie przy hotelu Villa Verde kierowcy skręcą w prawo i wyjadą na drogę, która będzie prowadzić na drogę wojewódzką nr 796.

Zachodnia obwodnica Zawiercia. Miasto dostało dofinansowanie

Do wybudowania został ostatni odcinek zachodniej obwodnicy Zawiercia. Jak informuje miasto, zostało około 50 metrów drogi oraz rondo, które połączy nową drogę z drogą wojewódzką nr 796. Rondo ma powstać w okolicach stacji diagnostycznej przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Na dokończenie inwestycji czekamy jednak od 2017 roku. Budowa ostatniego odcinka ciągle spotykała się z kolejnymi problemami. Jednym z nich był fakt, że droga miała przebiegać przez działkę należącą do prywatnej osoby. Właściciel działki nie godził się jednak na to. W 2018 roku przeprowadzona została procedura odwoławcza.