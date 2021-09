Zaginął Krzysztof Odyjas, mieszkaniec Zawiercia. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Zaginął Krzysztof Odyjas

Policjanci prowadzą poszukiwania zaginionego mieszkańca Zawiercia. Krzysztof Odyjas ostatni raz nawiązał kontakt z rodziną 9 września. Wcześniej, 31 sierpnia wyjechał autokarem do pracy do Niemiec. Widziany był w Zawierciu, na terenie stacji paliw przy ulicy Paderewskiego. Ostatni raz odezwał się 9 września. Od tamtego czasu rodzina i bliscy nie wiedzą, co się z nim dzieje.

- Ostatni raz zaginionego Krzysztofa Odyjasa widziano 31 sierpnia br. około godziny 17:30 w rejonie stacji benzynowej przy ulicy Paderewskiego w Zawierciu, gdzie wsiadał do autokaru. Mężczyzna miał wyjechać do pracy do Niemiec. Ostatni kontakt z 18-latkiem nawiązano 9 września br. Od tamtej pory nie odezwał się do bliskich. Wczoraj zgłoszono jego zaginięcie - informuje policja w Zawierciu.

Jeśli ktoś ma jakieś informacje o zaginionym, powinien jak najszybciej skontaktować się z policją. Wszystkie osoby, które mogą pomóc w odnalezieniu poszukiwanego mężczyzny proszone są o kontakt z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu pod numerem telefonu 47 85 382 55, bądź z najbliższą jednostką Policji telefon 112. Informacje można przekazać także drogą elektroniczną na adres: [email protected]

- Zaginiony mieszkaniec Zawiercia ma 168 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę i krótkie, czarne i proste włosy. Mężczyzna wsiadając do autokaru ubrany był w brązowe jeansy, niebieską dresową bluzę i białe sportowe buty - informuje policja.