Zakończyły się konsultacje społeczne we Włodowicach. Mieszkańcy chcą mieszkać w mieście

Zakończyły się konsultacje społeczne we Włodowicach

Włodowice. Mieszkańcy mieli aż dwa miesiące na to, by wyrazić swoje zdanie na temat przyznania praw miejskich gminie Włodowice. Swój głos można było wyrazić wypełniając specjalne ankiety, które znajdowały się w Urzędzie Gminy, ale również rozdawane były przez sołtysów. Konsultacje swoim zasięgiem objęły całą gminę Włodowice, a więc także wszystkie sołectwa. W końcu możemy poznać ich wyniki. W konsultacjach wzięło udział dokładnie 27,28 proc mieszkańców, co daje 1 402 osoby, które oddały swój głos w konsultacjach. Spośród wszystkich oddanych głosów, zdecydowana większość mieszkańców była "za" - dokładnie 91,16 proc mieszkańców chce, by gmina odzyskała po wielu latach prawa miejskie. Odzyskała, ponieważ niegdyś, przed długie lata, Włodowice funkcjonowały jako miasto.