Zamek Ogrodzieniec został wybudowany w Minecrafcie. Zobaczcie, jak się prezentuje Wiktoria Żesławska

Na Zamek Ogrodzieniec można wybrać się także grając w kultowy Minecraft. Choć nie są to te same wrażenia, co spacer w rzeczywistości - zamek w jej wirtualnej wersji robi duże wrażenie. Zobaczcie sami.