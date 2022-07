Zamek Pilcza w Smoleniu - wyjątkowy rezerwat na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Cennik 2022, zwiedzanie

Rezerwat Smoleń wraz z zamkiem Pilcza należy do miejscowości Smoleń, w powiecie zawierciańskim, w województwie śląskim. To piękne miejsce, które można odwiedzać zarówno na co dzień, jak i podczas ciekawych wydarzeń. Właściwie każdego roku, we wrześniu, odbywa się tutaj Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej.