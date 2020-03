Zamknięte place zabaw w Zawierciu. Miasto apeluje: Teraz to nie jest dobre miejsce dla dzieci

Pixabay

W związku z wprowadzeniem w naszym kraju stanu zagrożenia epidemicznego w całym kraju podejmowane są działania, które mają zatrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. W tym celu zamknięte są m.in. place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Podobne kroki podjęto także w Zawierciu. Chociaż place zabaw są nieczynne, to nie przeszkadza to dzieciom w spędzaniu tam wolnego czasu. Miasto apeluje do rodziców: W czasie pandemii koronawirusa to nie jest dobre miejsce dla Waszych pociech.