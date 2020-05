Zasoby wzorcowni Huty Szkła w Zawierciu trafią do muzeum w Sosnowcu

W Pałacu Schoena - Muzeum w Sosnowcu działa Dział Szkła - jeden z najstarszych działów muzealnych. Znajduje się w nim ponad 8 tysięcy eksponatów z hut szkła działających na obecnym terenie Polski w XIX i XX wieku. Składają się na nią wzory szkła sodowo-wapniowego i ołowiowego oraz szkło artystyczne i unikatowe. Dział gromadzi także wszelkie informacje, dokumenty i literaturę poświęconą wytwórcom i twórcom polskiego szkła. Zasoby zawierciańskiej wzorcowni będą zatem świetnym uzupełnieniem kolekcji muzeum. Tym bardziej, że to właśnie w Sosnowcu istniał „Vitropol", do którego huty szkła do końca lat 80-tych miały obowiązek oddawania swoich wzorów.

Prace trwały dość długo. Rzeczoznawca powołany z ramienia syndyka wycenił całość kolekcji na 100 tysięcy złotych. Łącznie cena obejmuje ponad tysiąc eksponatów. Muzeum zaczęło się ubiegać o środki zewnętrzne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach Programu Narodowej Kolekcji Sztuki Współczesnej udało się pozyskać 55 tysięcy złotych. Muzeum dołoży do tego własne oszczędności. Pozwoli to na wykupienie większej części zasobów wzorcowni.

- Polskie szkło staje się coraz bardziej popularne. Widzimy to m.in. po sukcesie naszego albumu, który wydaliśmy dwa lata temu. W zaledwie dwa miesiące wyprzedany został cały nakład wydawnictwa i musieliśmy zrobić dodruk. W tym roku przygotowujemy się do wydania drugiego tomu albumu - mówi Paweł Dusza. - Obecnie zwiększa się świadomość dotycząca szkła. To, które mamy w naszych kredensach to najczęściej szkło chińskie bardzo złej jakości. Polskie szkło było ekologiczne. Teraz to zaczyna być doceniane - dodaje.

Historia huty szkła w Zawierciu sięga XIX wieku

Tradycja wyrobów szklanych w tym regionie sięga XIX wieku. Pierwsze zapiski o zawierciańskiej hucie szkła pochodzą z 1880 roku. Jej właścicielem był Andrzej Chmielowski. Mały zakład zatrudniał 22 osoby i produkował szkło gospodarcze. Gdy Chmielowski zmarł, huta dwukrotnie zmieniała właścicieli. W 1894 roku kupił ją Alojzy Reich, który reprezentował „S. Reich & Ska”. Zapłacił za nią 10 tys. rubli w srebrze. To był przełomowy moment dla zawierciańskiej huty szkła.