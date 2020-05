Zatrzymani za narkotyki. Jeden z mężczyzn wpadł podczas pielenia plantacji konopi indyjskiej

Walka z przestępczością narkotykową to jeden z ważnych priorytetów zawierciańskiej policji. Podkreślano to między innymi podczas narady rocznej. Cel ten udaje się dobrze realizować. W ciągu zaledwie kilku dni wykryto kolejne dwa przestępstwa narkotykowe. Oba miały miejsce na terenie gminy Łazy.

Policjantom udało się ustalić, że w lesie w Kuźnicy Masłońskiej powstała plantacja konopi indyjskiej. Gdy przyjechali na miejsce, zauważyli mężczyznę, który pielił rośliny. Przyznał się, że jest właścicielem plantacji i przyjechał dosadzić do niej kolejne trzy rośliny. Policjanci zabezpieczyli 30 sadzonek roślin. Badanie testerem wykazało, że są to konopie inne, niż włókniste. Zabezpieczono także płyn na mszyce oraz elektroniczną wagę, która mogła służyć do porcjowania narkotyków. 39-letni mężczyzna z Zawiercia został zatrzymany. Przyznał się do zarzutów. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.