Zawiercianka złamała kwarantannę. Poszła na strych rozwiesić pranie

Zawierciańscy policjanci zgłoszenie otrzymali w sobotę (21.03.) w godzinach popołudniowych. Dotyczyło faktu, że kobieta objęta kwarantanną domową spaceruje po klatce schodowej. Wysłano tam patrol policji.

Gdy mundurowi dotarli do miejsca zdarzenia, kobieta była już w domu. Szybko ustalili jednak, że kobieta rzeczywiście opuściła miejsce zamieszkania. Tłumaczyła, że wyszła na klatkę schodową i poszła na strych, aby rozwiesić tam swoje pranie.

Informacje o osobach łamiących kwarantannę przekazywane są Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu. Może on w prowadzonym przez siebie postępowaniu może nałożyć grzywnę nawet do 30 000 złotych. Osoba niestosująca się do zaleceń może również ponieść konsekwencje związane z popełnionym wykroczeniem z art. 116 kw grozi kara grzywny. Jeśli jest to osoba, u której potwierdzono zakażenie, to zgodnie z art. 161 kk grozi jej do roku pozbawienia wolności.

Zgodnie z komunikatem wydanym 23 marca przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zawierciu w szpitalu przebywa obecnie 2 pacjentów z podejrzeniem zakażenia koronawirusa. Nie jest to jednoznaczne z liczbą osób zakażonych koronawirusem. Ponadto, 13 osób jest objętych kwarantanną domową z nałożoną decyzją administracyjną. 75 osób znajduje się pod nadzorem epidemiologicznym.