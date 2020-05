Zawierciańscy fryzjerzy wznowili działalność. Było sporo klientów

- Na wejściu mamy stację do dezynfekowania dłoni. Na razie klientów nie jest bardzo dużo. Umawiają się na konkretne godziny. To wszystko odbywa się jeszcze z taką dozą nieśmiałości - mówi Bogusław Słomczewski, właściciel Usług Fryzjerskich przy ulicy Sikorskiego w Zawierciu.

Przygotowania do rozpoczęcia działalności w salonach fryzjerskich i kosmetycznych trwały od czwartku, 14 maja. Zapisy dla swoich klientek prowadziła już wtedy Joanna Syrek z Pracowni Urody Joanna Syrek w Porębie. To nasza Mistrzyni Urody w kategorii salon kosmetyczny z 2019 roku.

- Cieszymy się, że możemy już działać. Szkoda, że w nie do końca normalnych warunkach. Zainteresowanie jest bardzo duże. Gdyby teraz ktoś chciał umówić się do salonu, to pierwszy wolny termin mamy za około dwa tygodnie - mówi Martyna Przybyło, właścicielka salonu LOOK w Zawierciu.

W salonie LOOK wprowadzono wiele procedur, które mają zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientom, jak i pracownikom. Przeorganizowano lokal, aby zachować odstęp dwóch metrów pomiędzy stanowiskami. Usunięto także wszystkie zbędne przedmioty. Przy wejściu przygotowano stację dezynfekcji, gdzie klientki będą mogły zdezynfekować dłonie. Torebki będą chować do specjalnych jednorazowych worków. Pracownicy będą nosić przyłbice i maseczki ochronne. Wszystkie używane peleryny będą jednorazowe. Zlikwidowano także poczekalnię. Klienci będą musieli przychodzić na konkretne godziny.

- Nie możemy nikomu bezgranicznie ufać. Musimy dbać o swoje bezpieczeństwo. Wiadomo, że ten stres jest zawsze. Klientkom przy wejściu mierzona będzie temperatura. Osoby z gorączką lub przeziębione nie będą obsługiwane - mówi Martyna Przybyło.