Zawierciańscy fryzjerzy wznowili działalność. Było wielu klientów

Przygotowania do rozpoczęcia działalności w salonach fryzjerskich i kosmetycznych trwały od czwartku, 14 maja. Zapisy dla swoich klientek prowadziła już wtedy Joanna Syrek z Pracowni Urody Joanna Syrek w Porębie. To nasza Mistrzyni Urody w kategorii salon kosmetyczny z 2019 roku.

- Na wejściu mamy stację do dezynfekowania dłoni. Na razie klientów nie jest bardzo dużo. Umawiają się na konkretne godziny. To wszystko odbywa się jeszcze z taką dozą nieśmiałości - mówi Bogusław Słomczewski, właściciel Usług Fryzjerskich przy ulicy Sikorskiego w Zawierciu.

- Cieszymy się, że możemy już działać. Szkoda, że w nie do końca normalnych warunkach. Zainteresowanie jest bardzo duże. Gdyby teraz ktoś chciał umówić się do salonu, to pierwszy wolny termin mamy za około dwa tygodnie - mówi Martyna Przybyło, właścicielka salonu LOOK w Zawierciu.