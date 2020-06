Zawierciańska komunikacja miejska nie będzie działać w Boże Ciało

Zakład Komunikacji Miejskiej w Zawierciu poinformował, że 11 czerwca (czwartek) mieszkańcy powiatu zawierciańskiego nie będą mogli skorzystać z transportu publicznego. Nieczynne będzie także biuro znajdujące się przy ulicy Polskiej. Powodem są obchody uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała.

Przypomnijmy, że to kolejne święto, w którym nie będzie działała komunikacja miejska. Wcześniej bez transportu publicznego musieliśmy sobie poradzić m.in. w święta wielkanocne. Jaki jest powód takiej decyzji?

- W Polsce nadal obowiązuje stan epidemii i rządowe zalecenie, by do minimum ograniczać opuszczanie własnego domu. W następstwie tych faktów przewoźnicy publiczni w całym kraju zanotowali spadek liczby podróżnych - tłumaczy Maciej Zaręba, rzecznik prasowy Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu. - Teraz, po łagodzeniu antykoronawirusowych obostrzeń, zainteresowanie ofertą ZKM Zawiercie stopniowo zaczyna się zwiększać, ale nadal w niedziele i święta ruch jeszcze jest minimalny. Boże Ciało to święto wolne od pracy z potencjałem na 4-dniowy długi weekend. Uważamy, że kursowanie w tym dniu byłoby nieuzasadnionym wydatkowaniem pieniędzy publicznych, gdyż - jak wiemy z obserwacji podobnych okresów świątecznych i napełnień w dni wolne w trakcie pandemii - autobusy jeździłyby puste - dodaje Maciej Zaręba.

Warto przypomnieć, że według najnowszego rozporządzenia premiera zwiększona została liczba osób mogących podróżować danym autobusem. Teraz zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących oraz stojących. Musi być przy tym zachowana zasada, że połowa miejsc siedzących musi w dalszym ciągu pozostawać pusta. W czasie przejazdu pasażerowie powinni zachowywać bezpieczny dystans od siebie. Obowiązkowe jest także zasłanianie nosa oraz ust maseczkami ochronnymi.