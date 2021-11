Zawierciański jarmark świąteczny już na początku grudnia. Można się zgłaszać

Zawierciański jarmark świąteczny

Jarmarki świąteczne każdego roku cieszą się ogromną popularnością. Niektórzy pokonują wiele kilometrów, by podziwiać najładniejsze z nich. Co roku tłumy gromadzą się między innymi we Wrocławiu, Krakowie, czy Katowicach. Nie jest jednak regułą, że jarmarki powstają tylko w wielkich miastach. W tym roku, ponownie do Zawiercia zawita jarmark świąteczny. W ubiegłym roku, odbywał się w formie zdalnej, ze względu na liczne obostrzenia. W tym roku ponownie artyści z Zawiercia i okolicy będą mogli wziąć w nim udział i wystawić swoje przedmioty. Im więcej świątecznego klimatu - tym lepiej.

- Z radością informujemy, że będziemy organizatorem Jarmarku Świątecznego 2021 w Zawierciu. Jeśli chcecie do nas dołączyć, np. jako wystawcy lub partnerzy, zachęcamy do kontaktu. Można pisać do nas w wiadomości prywatnej na Facebooku lub na maila - informuje Stowarzyszenie Zawiercie OdNowa.

Zawierciański jarmark świąteczny pojawi się już 3 grudnia na placu św. Jana Pawła II. Na pewno każdy znajdzie tam sporo świątecznych ozdób, które wzbogacą klimat w każdym z domów.