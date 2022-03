Zawierciańskie parki pięknieją na wiosnę - wrażenie robi metamorfoza słynnej Bocianówki Wiktoria Żesławska

Mamy już wiosnę, a to dobry czas na pierwsze dłuższe spacery. Mieszkańcy Zawiercia mogą wybrać się do parku miejskiego, w którym powoli pojawia się zieleń. Zaszło tu sporo zmian - najwięcej w Bocianówce. Z zewnątrz jest wręcz nie do poznania.