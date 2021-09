"Zawiercie kastruje bezdomność" - trwa akcja darmowej sterylizacji kotek. Jak się zgłosić?

Zawiercie kastruje bezdomność

To nie pierwsza taka akcja w Zawierciu, z której mogą skorzystać właściciele kotek. Aż do 15 listopada każdy może zgłosić się do odpowiedniego punktu, by kotce został wykonany zabieg sterylizacji. Akcja jest finansowana przez miasto Zawiercie. W ramach akcji można także zgłosić kotki wolno żyjące. W tym wypadku wykonanie zabiegu sterylizacji może wpłynąć na ograniczenie ich bezdomności, ponieważ nie będą się dalej rozmnażać.

- Wspólnie ze Schroniskiem dla zwierząt w Zawierciu oraz Fundacją Pomocy Zwierzętom Do Serca Przytul Psa zachęcamy mieszkańców Zawiercia do skorzystania z darmowej akcji sterylizacji kotek domowych i wolno żyjących - informuje UM w Zawierciu.

Zabiegi będą wykonywane w gabinecie Panaceum w Zawierciu. To właśnie tam bezpośrednio należy się kierować, jeśli jest się zainteresowanym zabiegiem dla kotki.