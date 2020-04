Zawiercie kupi dla szpitala 500 testów na koronawirusa

Zawiercie zakupi 500 testów na obecność koronawirusa, które trafią do Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Koszt zakupu to około 70 tys. złotych. Pieniądze na ten cel pochodzą z gminnego budżetu.

- Samorządowcy w całym kraju zastanawiają się jak szybko i sprawnie wspomóc służbę zdrowia. Problemem jest to, że przesuwanie miejskich środków wymaga zwołania sesji Rady Miejskiej w Zawierciu, co po pierwsze: naraża samych radnych, a po drugie: wymaga więcej czasu - tłumaczy na swoim facebookowym profilu Łukasz Konarski, prezydent Zawiercia. - W obecnej sytuacji liczy się każdy dzień i trzeba szybko podejmować decyzje. Dzięki porozumieniu z prezesem ZGK Krzysztofem Tomczakiem, już teraz udało nam się przekazać szpitalowi aż 400 tysięcy złotych. Zapewniam, że będę podejmował kolejne kroki, by mieszkańcy Zawiercia byli bezpieczni - dodaje.

Przypomnijmy, że w poniedziałek (30.03.) miasto Zawiercie poinformowało, że zakupi dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu aparat Argenta QT-8000 z automatycznym ekstraktorem, który pozwala na wykonywanie jednocześnie do 98 testów. Koszt takiego urządzenia to 330 tys. złotych.