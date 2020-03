Zawiercie: Markety wprowadziły limity klientów

Od 1 kwietnia w całym kraju będą obowiązywać nowe restrykcje związane z liczbą klientów, którzy mogą przebywać na terenie sklepu. Nic dziwnego, bo w miniony weekend wielu mieszkańców ruszyło na zakupy. W marketach Biedronka i LIDL obowiązywały już wcześniej limity klientów. W Kauflandzie zrezygnowano z degustacji promocyjnych i opcji kupowania jedzenia do swoich pojemników.

Utrudnienia związane z pandemią koronawirusa widać m.in. podczas codziennych zakupów. Małe sklepy spożywcze i apteki już kilkanaście dni temu wprowadziły działania, które mają zmniejszyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa. W tym celu skróciły godziny funkcjonowania oraz wprowadziły ograniczenia liczby klientów wewnątrz lokalu. Częstym widokiem są kolejki przed sklepem lub apteką, w których mieszkańcy zachowują od siebie bezpieczną odległość. Protestów praktycznie nie ma. Klienci podchodzą do tej wyjątkowej sytuacji ze zrozumieniem. Często dodają, że czują się jakby przenieśli się do czasów PRL-u. Warto dodać, że od 1 kwietnia w całym kraju będzie obowiązek ograniczania liczby klientów. Jeśli sklep będzie mieć tylko jedną kasę, to na terenie sklepu będą mogły być jedynie 3 osoby. W przypadku posiadania 5 kas, na terenie sklepu będzie mogło przebywać 15 osób.

Koronawirus w Zawierciu. Mnóstwo osób na zakupach w marketach Znacznie większym problemem są markety wielkopowierzchniowe oraz targowiska. Od 26 marca ponownie czynne jest targowisko przy ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu. Na szczęście w tym przypadku mieszkańcy i handlarze wykazali się sporym rozsądkiem. W niedzielę (29.03.) na targowisku były zaledwie trzy stragany oraz kilku klientów. Zawiercianie nie zrezygnowali jednak z zakupów w dużych marketach. Internauci alarmowali w sobotę (28.03.) w komentarzach, że w takich sklepach nie ma ograniczeń. W sklepach LIDL, Biedronka i Kaufland pojawiały się tłumy mieszkańców. - Kaufland ogrom ludzi. Nikt nie pilnuje ile osób wchodzi do środka. Chodzą całymi rodzinami i nie ma odstępu między ludźmi stojącymi do kasy - alarmowała jedna z mieszkanek Zawiercia. Głosów dotyczących braku ograniczeń liczby klientów w zawierciańskich marketach było znacznie więcej. Podkreślano, że na parkingach jest tak dużo samochodów, a mieszkańcy Zawiercia uważają, że problem koronawirusa ich nie dotyczy.

- W Lidlu armagedon. Czemu tam nikt nie sprawdza ilości osób. Zastanawia mnie czy musimy do sklepu chodzić parami? Czy jedna osoba nie może zrobić zakupów dla całej rodziny? - pytała inna mieszkanka Zawiercia. Postanowiliśmy sprawdzić, czy faktycznie na terenie marketów i dużych sklepów w Zawierciu nie obowiązują ograniczenia liczby klientów. Najbardziej jasne komunikaty w tej kwestii przekazały biura prasowe sieci Biedronka i LIDL. Odpowiedź sieci Kaufland była natomiast mocno wymijająca. Koronawirus w Zawierciu. PSS Społem wprowadził limity klientów W przypadku sklepów PSS Społem w Zawierciu bardzo szybko wprowadzono limity klientów. W przypadku sklepów "Nasz Dom" i "Centrum" pracownicy łatwo kontrolują ile osób robi zakupy. Wydzielono konkretną ilość wózków sklepowych. Gdy ich zabraknie, nie są wpuszczani kolejni klienci. Wejdziemy do sklepu dopiero, gdy inna osoba skończy zakupy i personel zdezynfekuje wózek.

Koronawirus w Zawierciu. LIDL zdecydował się na wprowadzenie ograniczeń Na wprowadzenie limitu klientów zdecydował się także LIDL. Obowiązuje on jednak jedynie w sklepach w wybranych lokalizacjach. Pojawił się w sklepie przy ulicy Piłsudskiego w Zawierciu. Limit wynosił 50 osób. We wtorek (31.03.) około godziny 10 przed sklepem mogliśmy zobaczyć kolejkę oczekującą na wejście do sklepu. Ponadto, sieć LIDL zdecydowała się pozwolić pracownikom powyżej 65 roku życia na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy. Nie będzie miało to wpływu na wysokość ich pensji. Zmieniono także godziny otwarcia sklepów, zespoły pracowników podzielono na mniejsze grupy i zadbano o to, aby pracownicy poszczególnych zmian nie mieli ze sobą kontaktu. Wprowadzono także zasadę, dzięki której tylko jedna osoba może przebywać przy kasie.

- Ponadto sieć udostępnia kasy pierwszeństwa wolontariuszom wspierającym seniorów w dokonywaniu zakupów spożywczych, pracownikom sektora opieki medycznej (lekarzom, pielęgniarkom i pielęgniarzom, ratownikom medycznym) oraz przedstawicielom pozostałych służb (strażakom, policjantom, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej czy strażnikom miejskim) niosącym pomoc osobom starszym lub tym przebywającym na kwarantannie - czytamy w komunikacie przesłanym przez biuro prasowe LIDL Polska.

Koronawirus w powiecie zawierciańskim. Ograniczenia także w Biedronce W przypadku Biedronek w całym powiecie zawierciańskim wprowadzono ograniczenia liczby klientów. Zasady są podobne jak w sklepach PSS Społem. Wydzielono konkretną liczbę wózków. Gdy ich zabraknie, do sklepu nie wejdzie więcej klientów. Dopiero gdy jedna osoba skończy zakupy, na teren marketu będzie mogła wejść kolejna z kolejki. - Pracownicy ochrony dbają o to, by na sali sprzedaży przebywało jednocześnie nie więcej osób niż jest przewidziane dla danego sklepu, w zależności od jego powierzchni. Przykładowo dla sklepów w Zawierciu limit ten wynosi 50 osób - przekazała Karolina Ulatowska z biura prasowego sieci Biedronka. - W powiecie zawierciańskim skrócono czas pracy sklepów, placówki otwarte są dla klientów od godz. 7:00 do 20:00. Wprowadzono również przerwę techniczną, która pozwala na sprawne i bezpieczne dokonanie zmiany pracowników. W jej czasie sklep jest niedostępny dla klientów. W naszych placówkach na terenie powiatu zawierciańskiego trwa ona od godz. 13:30 do 14:30 - dodaje.

Koronawirus w Zawierciu. Kaufland z najmniejszymi restrykcjami Mniejsze restrykcje obowiązują na terenie sklepu Kaufland. Zdaniem biura prasowego obiekt jest tak duży, że możliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy klientami. Nie uzyskaliśmy informacji, jak duża liczba klientów może przebywać na terenie sklepu.

- W naszych sklepach regularnie przypominamy o konieczności zachowania bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi w kolejce, wykorzystując do tego plakaty oraz komunikaty wygłaszane przez sklepowe radio. Ponadto za pomocą kolorowych taśm wyznaczyliśmy strefy w rejonie kas oraz lady obsługowej, które pozwalają zachować bezpieczeństwo i odpowiedni odstęp między klientami - przekazał Łukasz Pawlicki z biura prasowego sieci Kaufland. - Chcemy również przypomnieć, że nasze placówki to sklepy wielkopowierzchniowe, posiadające powierzchnię sprzedażową znacznie większą niż dyskonty, wobec czego większa liczba klientów może dokonywać zakupów, jednocześnie zachowując przy tym bezpieczny odstęp - dodaje. Sieć Kaufland zawiesiła także możliwość sprzedaży produktów garmażeryjnych do pojemników własnych klientów. Wstrzymano degustacje promocyjne. Klienci mogą także korzystać ze specjalnych stacji do odkażania i dezynfekcji z płynem dezynfekującym i nawilżanymi chusteczkami.

