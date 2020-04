Zawiercie przekazało pieniądze na inwestycje przy remizach OSP

We wtorek (21.04.) odbyła się nadzwyczajna sesja rady miejskiej w Zawierciu. Radni obradowali m.in. nad wprowadzeniem zmian w budżecie miasta. Przekazano 45 tys. złotych na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu. Ponadto, przekazano środki na zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego i do świetlicy w remizie OSP w Łośnicach (18 tys. 750 zł), zakup wyposażenia kuchni w budynku OSP Karlin (18 tys. 750 zł), budowę chodnika i części parkingu przy remizie OSP w Pomrożycach (18 tys. 750 zł) oraz budowę ogrodzenia na terenie remizy OSP w Skarżycach (18 tys. 750 zł).

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Kolejna przyjęta uchwała dotyczyła wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Zatwierdzono również Zarządzenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie tymczasowego wprowadzenia szczególnego trybu przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Zawierciu.