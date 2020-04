Zawiercie przestrzega obowiązku noszenia maseczek

Od 16 kwietnia w całym kraju obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. Musimy robić to w miejscach publicznych. W Zawierciu mieszkańcy raczej stosują się do tego obowiązku. W kolejkach do sklepu, ulicach i peronach dworca PKP zawiercianie poruszają się w maseczkach ochronnych.

Od 16 kwietnia w całym kraju obowiązuje powszechny obowiązek zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem. Można do tego użyć maseczki ochronnej, szalika lub apaszki. Nos i usta będziemy musieli zakrywać m.in. na ulicy, w sklepach, aptekach, kościołach, parkach, lasach, taksówkach i komunikacji miejskiej. Za brak maseczki grozi nam mandat do 500 złotych. To jeden ze sposobów, który ma ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa i pozwolić na powolne "odmrażanie" polskiej gospodarki oraz wracanie do "normalnego" życia społecznego. Dzięki obowiązkowi zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem od 20 kwietnia zdjęte będą pierwsze obostrzenia. Będziemy mogli wychodzić na spacer do parku lub lasu. Otwarte zostaną tereny rekreacyjne. Warto pamiętać, że nadal nie możemy korzystać z placów zabaw. Oto pozostałe zmiany wchodzące w życie od 20 kwietnia: otwarcie lasów i parków

korzystanie z placów zabaw jest zabronione

złagodzone przepisy w handlu - w sklepach do 100 metrów obsługa 4 klientów na jedną kasę, a powyżej 100 mkw to będzie 1 osoba na 15 mkw. Pracownicy sklepów będą poddawani kontroli zdrowia

1 osoba na 15 metrów kw. w kościołach

z ograniczenia przemieszczania się bez dorosłego wyłączone będą osoby powyżej 13 roku życia

wyjątkiem od noszenia maseczek będą rolnicy A jak z obowiązkiem zakrywania nosa i ust podczas przebywania poza domem radzą sobie mieszkańcy Zawiercia? Wydaje się, że na razie wywiązują się z niego wzorowo. Trudno było znaleźć osobę, która nie miałaby na twarzy maseczki ochronnej. Zdarzały się także osoby w przyłbicach. Mieszkańcy noszą maseczki stojąc w kolejkach, podróżując pociągiem oraz po prostu idąc ulicą. Warto także dodać, że przestrzegają nadal obowiązujących obostrzeń (obowiązują do 19 kwietnia - przyp. red.) związanych z zakazem wchodzenia do parków i korzystania z terenów rekreacyjnych. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo