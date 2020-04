Zawiercie: Sanepid ukarał finansowo kolejne cztery osoby

Przypomnijmy, rozporządzenie Ministra Zdrowia będzie obowiązywać co najmniej do 19 kwietnia. Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu bez uzasadnionej przyczyny. Usprawiedliwione są jedynie przypadki wyjścia na zakupy, do apteki, lekarza, pracy lub w celu pełnienia wolontariatu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do parków miejskich, parków narodowych oraz lasów. Nie można korzystać z placów zabaw, orlików, siłowni zewnętrznych oraz bulwarów. Nie można się grupować, a młodzież do 18 roku życia może przemieszczać się jedynie w towarzystwie osoby dorosłej.

Policja i straż miejska kontrolują ulice powiatu zawierciańskiego. Tylko w środę, 8 kwietnia, pouczone zostały 23 osoby. Wystawiono 33 mandaty, a do sądu trafi 6 wniosków o ukaranie. W dwóch przypadkach rażącego naruszenia obowiązujących przepisów sprawa została zgłoszona do Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Ponadto, sanepid ukarał finansowo 4 osoby. Osoba, która złamała kwarantannę musi zapłacić 10 tysięcy złotych. Pozostałe trzy osoby otrzymały po 5 tysięcy złotych kary.