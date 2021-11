Zawiercie: Ulica Łośnicka została oficjalnie oddana do użytku - koniec koszmaru kierowców

Ulica Łośnicka oddana do użytku

Remont ulicy Łośnickiej w Zawierciu to jedna z większych inwestycji drogowych, która nareszcie dobiegła końca. Prace w tym miejscu rozpoczęły się jeszcze w sierpniu ubiegłego roku. Wiele pracy wymagał pierwszy odcinek remontu, przy ulicy Piłsudskiego. Ten odcinek przysporzył także wiele problemów wykonawcom, a co za tym idzie także mieszkańcom. Po wielu miesiącach prac, nareszcie cały odcinek został oficjalnie oddany do użytku.