Zawiercie. W urzędzie miejskim w Zawierciu pojawi się winda. Budynek będzie bardziej dostępny dla niepełnosprawnych

Winda w Urzędzie Miejskim w Zawierciu

Już w 2022 roku, budynek Urzędu Miasta Zawiercie będzie sprzyjał osobom niepełnosprawnym, czy posiadającym trudności w poruszaniu się. Za rok w urzędzie pojawi się winda. Dotychczas do wejścia do UM prowadził podjazd, lecz w budynku nie było windy. Za rok się to zmieni - podpisano umowę.

- Już w przyszłym roku osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy dostęp do Urzędu Miejskiego w Miasto Zawiercie. Dzięki dofinansowaniu z PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powstanie bowiem specjalna winda. Stosowna umowa została już podpisana, a projektowi mocno kibicowała Maria Materla - radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która od wielu lat rozwiązuje problemy osób niepełnosprawnych - przekazał Łukasz Konarski, prezydent miasta Zawiercie.

W ostatnich latach podejmuje się coraz więcej działań na rzecz przystosowywania budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda może służyć nie tylko niepełnosprawnym, ale i osobom starszym, czy na przykład rodzicom z małymi dziećmi. To będzie duże ułatwienie dla wielu mieszkańców miasta Zawiercie, którzy muszą co jakiś czas pojawiać się w urzędzie. Miasto otrzymało na ten cel środki w ramach projektu "Urząd dostępny dla wszystkich - dobudowa budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu windy zewnętrznej przeznaczonej dla osób ze specjalnymi potrzebami - osób z niepełnosprawnościami". Całkowita wartość projektu to 444,239,39 zł.