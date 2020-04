Zawiercie: W weekend posypały się mandaty. Za łamanie przepisów ukarano 39 osób

W miniony weekend (3-5 kwietnia) zawierciańscy policjanci kontrolowali, czy mieszkańcy naszego powiatu przestrzegają przepisów związanych z najnowszym rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W ciągu zaledwie trzech dni wystawiono 39 mandatów.

Od 1 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia, które ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie naszego kraju. Wprowadzono kolejne obostrzenia w przemieszczaniu się. Z domu możemy wyjść jedynie na zakupy, do pracy lub w celu pełnienia wolontariatu. Młodzież do 18 roku życia przemieszczać może się jedynie w towarzystwie osoby dorosłej. Zamknięte zostały nie tylko place zabaw i siłowni zewnętrzne, ale także parki miejskie, skwery, bulwary. W piątek (3.04.) zamknięte zostały również parki narodowe oraz lasy. - Niestety ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe. Dlatego dyrektor generalny Lasów Państwowych polecił wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia włącznie - czytamy w komunikacie Lasów Państwowych.

W weekend w powiecie posypały się mandaty Niestety wiele osób nie stosuje się do nakazów związanych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Także w powiecie zawierciańskim. Przestrzeganie przepisów było kontrolowane przez zawierciańskich policjantów. Na terenie Zawiercia można było spotkać również tzw. patrole mieszane. To patrole składające się z policjantów oraz strażników miejskich. Przypomnijmy. Zgodnie z zapowiedzią ministra spraw wewnętrznych i administracji, straże miejskie i gminne podlegają zwierzchniemu nadzorowi policji. Wojewoda śląski wydał stosowne polecenie dotyczące m.in. organizacji wspólnych patroli z policją. Mundurowi w miniony weekend ujawnili kilkadziesiąt wykroczeń. O wiele więcej niż tydzień wcześniej.

- W miniony weekend (3-5 kwietnia - przyp. red.) patrolowaliśmy cały powiat. W ciągu zaledwie trzech dni wystawionych zostało aż 39 mandatów karnych za łamanie nakazów i zakazów związanych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. W 8 przypadkach sprawę skierowano do sądu - przekazała sierż. szt. Marta Wnuk, p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Ponadto, w czwartek (2.04.) dwóch mężczyzn naruszyło przepisy związane z kwarantanną. Policjanci skierowali wnioski o ich ukaranie do sądu. Informacje o niezastosowaniu się do zasad kwarantanny zostały już przekazane Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, który może wymierzyć im grzywnę nawet do 30 tys. złotych. Dzień wcześniej zatrzymano trzech mieszkańców Zawiercia, którzy spotkali się ze sobą "na papierosa". Interweniowała policja. Podczas kontroli jeden z mężczyzn wyrzucił na trawę zawiniątko. Okazało się, że był to woreczek z marihuaną. 19-latek odpowie teraz za posiadanie środków odurzających. Grozi mu za to rok pozbawienia wolności. Ponadto, cała trójka została ukarana mandatem w wysokości 500 złotych. Taką karę można nałożyć za złamanie przepisu o zachowaniu się w miejscach publicznych.

Policjanci apelują mieszkańców o stosowanie się do obowiązujących przepisów. Proszą także o sygnały, gdy zauważymy łamanie obostrzeń z rozporządzenia Ministra Zdrowia. - Staramy się kontrolować wszystkie miejsca w Zawierciu, ale nie jesteśmy w stanie być jednocześnie we wszystkich miejscach. Sygnały od mieszkańców pomogą nam interweniować w miejscach, gdzie faktycznie łamane są przepisy - dodaje Marta Wnuk. W przypadku każdego zgłoszenia łamania przepisów policja gwarantuje anonimowość.

Młodzież do 18 roku życia może wychodzić tylko w towarzystwie osoby dorosłej Jedno z nowych obostrzeń dotyczy osób niepełnoletnich. Zgodnie z rozporządzeniem dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia nie mogą opuszczać swoich domów bez osoby dorosłej. To co w przypadku kilkuletnich dzieci było łatwe do zrozumienia, zaczęło budzić wątpliwości w przypadku 16-17-latków. Dla młodych osób u progu dorosłości to duże ograniczenie wolności, bo z domu nie uda im się wymknąć bez towarzystwa rodziców. Szybko pojawiły pomysły, że może nastolatek wyprowadzi psa lub zrobi zakupy. Nic z tego. Od tych obostrzeń nie ma wyjątków.

- Na ten moment nie ma wyjątków, że nastolatek może sam wyjść z psem. W każdym przypadku musi mu towarzyszyć osoba dorosła. Niekoniecznie rodzic. Na razie trudno jest podawać przypadki "z życia wzięte". Nie mam sygnałów z terenu, że w jakiś sposób te zasady nie są respektowane - mówi podinsp. Aleksandra Nowara, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. - Mieszkańców odsyłamy też na stronę rządową, bo tam jest większość dokładnych odpowiedzi na ich pytania. Jednak w przypadku samodzielnego wychodzenia nastolatków na razie nie ma żadnych wyjątków. Chcemy dbać o przestrzeganie tych przepisów. One nie są po to, aby zrobić komuś na złość. Owszem, one ograniczają nasze codzienne życie. Te przepisy są jednak po to, aby zapewnić bezpieczeństwo nam i osobom, które możemy spotkać na swojej drodze. - dodaje.

