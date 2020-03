Zawiercie wkrótce wdroży system dynamicznej informacji pasażerskiej

Wkrótce pasażerowie zawierciańskiej komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać z przydatnego udogodnienia. W mieście wdrożony zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Co to jest? To system elektronicznych tablic, na których wyświetlane są informacje o tym za jaki czas przyjedzie nasz autobus. Pojawiają się także informacje o opóźnieniach, utrudnieniach oraz alerty bezpieczeństwa. Takie tablice od kilku lat można spotkać na ulicach większych miast. Działają m.in. w Katowicach, Częstochowie oraz Krakowie.

Inwestycja nie będzie obejmować jedynie wdrożenia systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. Powstaną także cztery węzły przesiadkowe, na których pojawią się parkingi Bike&Ride. To system parkingów dla rowerów. Rowerzyści mogą bezpiecznie zostawić tam swój rower, by wyruszyć w dalszą podróż np. autobusem. Cała inwestycja kosztować będzie ponad 13,5 mln złotych.

Obecnie trwają prace projektowe. Pierwszy węzeł zlokalizowany będzie w okolicach dworca PKP w centrum Zawiercia. Drugi powstanie obok kapliczki Św. Jana Nepomucena w Kromołowie. Trzeci planowany jest w rejonie kościoła w Skarżycach. Ostatni węzeł powstanie obok końcowego przystanku w rejonie sklepu w Zawierciu-Blanowicach.