Zawiercie zadba o bezpieczeństwo. Powstanie pierwsze aktywne przejście dla pieszych w mieście

Bezpieczeństwo pieszych to jeden z najczęściej poruszanych tematów w Zawierciu. Chociaż z roku na rok dochodzi do mniejszej ilości potrąceń, to nadal sporo brakuje do idealnego wyniku. W 2019 roku w samym Zawierciu doszło do 31 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Rannych zostało 20 osób. Na szczęście, w minionym roku żaden z wypadków z udziałem pieszych nie był wypadkiem śmiertelnym. Dla porównania w 2018 roku doszło do 36 zdarzeń, w których zginęło 6 osób. Rannych zostało 30 pieszych.

A jak jest w 2020 roku? Chociaż mamy dopiero kwiecień, to już doszło do kilku zdarzeń z udziałem pieszych. Ostatnie miało miejsce w poniedziałek, 6 kwietnia. Przez DK78 w Zawierciu chciała przejść 42-letnia kobieta. Wcześniej jechała rowerem. Przed przejściem zatrzymała się, zsiadła z roweru i chciała przeprowadzić pojazd przez drogę. Potrącił ją ford kierowany przez 29-letniego mężczyznę. Kobieta trafiła do szpitala w Myszkowie.