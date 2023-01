Zdjęcia kibiców z meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - LUK Lublin. Zawiercie obroniło swoją pozycję. Goście zdobyli tylko jednego seta!

Zobacz ZDJĘCIA KIBICÓW oraz z meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - LUK Lublin, 21.01.2023 r.

Remis po dwóch pierwszych setach

W Warcie z powodu urazu kolana nie mógł zagrać libero Santiago Danani. Zastąpił go Bartosz Makoś. Pierwszy set na początku przebiegał na zasadzie punkt za punkt. Wreszcie zawiercianie odskoczyli z 12:11 na 15:11. To nie był koniec emocji bo mimo prowadzenia 19:14 drużyna trenera Michała Winiarskiego miała tylko punkt przewagi - 20:19. Końcówka należała do Warty, a seta zakończył skuteczną zagrywką Uros Kovacević.

Drugi set zaczął się podobnie, jednak to goście zaczęli budować przewagę - 6:8, 7:10, a gdy zablokowany został Dawid Konarski Warta przegrywała już 10:15 (wcześniej było 10:11). Wtedy trener Winiarski wziął czas. Przy stanie 15:20 „Winiar” znów postanowił porozmawiać z zawodnikami. LUK był tak rozpędzony, że wygrał seta 25:18.