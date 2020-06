Zniszczona nawierzchnia dróg w Łazach. Planowany jest remont

Drugi etap budowy kanalizacji w gminie Łazy to jedna z największych inwestycji ostatnich lat. Rozpoczął się w marcu 2019 roku. Łącznie ma być wybudowanych 19 kilometrów sieci sanitarnej, przepompownie oraz przyłącza. Koszt tej inwestycji to około 33 mln złotych. Aż 85 proc. tej kwoty pokryje dofinansowanie z środków unijnych. Inwestorem jest Promax. Przetarg ogłaszany był aż cztery razy. W końcu udało się wyłonić wykonawcę. Została nim firma Insbud z Tarnowa.

- Ta ekologiczna inwestycja była oczywiście długo oczekiwana przez naszych mieszkańców. Będziemy się starać maksymalnie ograniczyć wszelkie uciążliwości związana z rozpoczynającymi się pracami, które zakończą się w 2020 roku - podkreślał w 2019 roku Maciej Kaczyński, burmistrz gminy Łazy.

Drugi etap budowy kanalizacji obejmuje znaczną część miasta. Prowadzona była m.in. na ulicach Poniatowskiego, Targowej, Kopernika oraz Tuwima. Drogi te są dobrze znane mieszkańcom. To właśnie nimi dostają się do sklepu Biedronka, drogerii, sklepu chińskiego oraz jednej z łazowskich piekarni. Obecnie przejechanie nimi jest jednak sporym wyzwaniem. Po wykonaniu instalacji sanitarnej drogi są w fatalnym stanie. Kierowcy narzekają na to, że bardzo łatwo uszkodzić zawieszenie na kamienistych wybojach. Gmina Łazy zapewnia jednak, że nawierzchnia wszystkich dróg zostanie odtworzona. Kiedy? Termin inwestycji mija 31 października.

- Prowadzona jest inwestycja dotycząca budowy kanalizacji sanitarnej dla miasta Łazy (etap 2), w ramach której zniszczone nawierzchnie na przedmiotowych ulicach zostaną odtworzone. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na 31 października i do tego terminu nawierzchnie powinny być odtworzone - przekazali łazowscy urzędnicy.