30. Finał WOŚP w Zawierciu: ruszyły licytację. Do licytacji na przykład piłka tenisowa z podpisem Świątek

Właśnie wystartowały licytacje w ramach 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zawierciu. Na tę chwilę jest ich już 40, a cały czas można zgłaszać swoje propozycje. Licytacje w tym roku są naprawdę ciekawe. Zdecydowanym hitem jest licytacja Aluronu CMC Warty Zawiercie, w której można stać się jednym z Jurajskich Rycerzy i zagrać z drużyną w jednym z domowych meczów. Ostatnia cena za tę możliwość to ponad 10 500 tysięcy złotych! Wylicytować można także piłkę tenisową z podpisem Igi Świątek, czy płytę z autografem Kaśki Sochackiej.

- Tymczasem w sumie mamy już 40 licytacji, w tym piłkę z podpisem Igi Świątek, płytę z autografem Kaśki Sochackiej, sesję zdjęciową z Magdaleną Tarach Fotografia, trening Nordic Walking z Dariuszem Kurkiem i zestaw gadżetów od KP Warta Zawiercie. To nie wszystko. Zadbajcie o siebie i wylicytujcie vouchery do Jurajskie Centrum Medyczne, Glamour Paulina Bebel, Studio Figura Zawiercie i Biomed Centrum Zdrowia, bony do Aminoland Suplementy Odżywki albo vouchery na treningi personalne dla par (z Joanną Bonemberg i Michałem Leśniakiem) lub do KRAV3K FIGHT - informuje UM w Zawierciu.