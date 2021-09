Co słychać na Krępie? Mimo, że za oknami jesień, można odpocząć pod palmą

Co słychać na ogrodzienieckiej Krępie?

Ogrodzieniecka Krępa to był definitywnie hit tego lata! Codziennie odwiedzało ją wielu mieszkańców Ogrodzieńca i nie tylko. To świetne miejsce na przystanek podczas dalszej wycieczki rowerowej, ale i dla dzieci, na które latem czekało tam wiele atrakcji. Brodzik, dmuchańce i nie tylko zachęcały do spędzania tam wolnego czasu. Za oknem lata już nie ma, choć na Krępie wciąż możemy odpocząć w letnim stylu. Palmy i inne egzotyczne rośliny wciąż są na Krępie. Wraz z nimi leżaki, hamaki, czy huśtawki idealne na odpoczynek. Może książka i herbata w plenerze? Niedługo będzie się tam sporo działo. Jeszcze w tym roku powstanie tam pump track. W przyszłym roku Krępa ma się stać sercem jurajskiej turystyki za sprawą blisko milionowego dofinansowania.