Darmowa sterylizacja kotek w Zawierciu. Do zabiegu można zgłosić swojego pupila

Pracownicy schroniska na własne oczy mogą przekonać się o rosnącym problemie bezdomności wśród kotów. Trafiają do nich kolejne, mieszkańcy zgłaszają, gdzie można je spotkać na terenie miasta. Jak mówią, właśnie sterylizacja może zmniejszyć ilość bezdomnych kotów w przyszłości.

- Drodzy mieszkańcy Zawiercia ze względu na ogromną ilość bezdomnych kotów trafiających do naszego Schroniska które są porzucane chcemy zaoferować Darmową Sterylizację aby zapobiec kolejnych kocich nieszczęść. Zauważyliśmy, że z roku na rok bezdomność kotów na terenie Zawiercia diametralnie wzrasta a ilość kotów które jesteśmy w stanie wziąć pod opiekę jest ograniczona ze względu na wiele aspektów między innymi choroby zakaźne z którymi na co dzień mamy do czynienia - informują.