Dwie siostry z Zawiercia - Antosia i Agnieszka chorują na cukrzycę. Potrzebne są środki na leczenie

Antosia i Agnieszka to dwie siostrzyczki mieszkające w Zawierciu. Niestety, już od najmłodszych lat zmagają się z chorobą. Gdy Antosia skończyła 3-latka, rodzice dowiedzieli się, że choruje na cukrzycę typu 1. Niedługo później, gdy jej siostra Agnieszka uczyła się już w szkole podstawowej, okazało się, że ona również zmaga się z cukrzycą. Dla dziewczynek i dla ich rodziców to był ogromny szok, który jak czas pokazał, wiąże się także z ogromnymi kosztami.

- Jest to dla nas bardzo duży wydatek - my rodzice trójki dzieci nie jesteśmy wstanie ponieść tak dużych kosztów z tym związanych. Jedna pompa insulinowa to koszt od 20 do 25 tysięcy. Nie licząc kosztów utrzymania dziewczynek przy normalnym codziennym funkcjonowaniu - do tego dochodzą sensory, wkłucia i strzykawki które trzeba zmieniać co kilka dni, a to dodatkowe koszty rzędu ok 1200zl - powiedziała nam Joanna Papiewska, mama dziewczynek.