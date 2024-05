Dzień hamburgera. Mniam Mniam z marką Heinz Selection w Zawierciu zaprasza! Obok lokalu otwarto nową restaurację Bliis Zawiercie. ZDJĘCIA Bartosz Żołnierczyk

Dzień hamburgera 2024. Lokalne burgerownie co roku docenia w swoim plebiscycie marka Heinz. Heinz Selection to znak jakości, którym może pochwalić się wąskie grono 20 wyselekcjonowanych, niesieciowych burgerowni w Polsce. Restauracje nagrodzone w plebiscycie wyróżniają się wyjątkowym smakiem i kreatywnością, ale przede wszystkim jakością - jedna z nich znajduje się w Zawierciu, a jest nią Mniam Mniam przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 15/17. W ostatnim czasie Norbert Zajder, właściciel burgerowni, otworzył w tej samej lokalizacji, w lokalu obok burgerowni, nową restaurację Bliss, w której zakosztujecie smaków z całego świata, głównie śniadań i makaronów. Czym wyróżnia się burgerownia Mniam Mniam w Zawierciu? Co zjecie w restauracji Bliss w Zawierciu? Zobaczcie ZDJĘCIA wyjątkowych burgerów z Mniam Mniam oraz dań z Bliss w Zawierciu.