Grupa Jura Rescue Team uruchomiła nowy punkt wymazowy. Nie trzeba czekać w kolejce przed szpitalem

Nowy punkt wymazów COVID-19

Pacjenci w Zawierciu, u których podejrzewano zakażenia COVID-19, po otrzymaniu skierowania na badanie, byli kierowani do punktu wymazów przy Szpitalu Powiatowym. Punkt znajduje się przed budynkiem i często należało poczekać w długiej kolejce. Codziennie wykonuje się tu wiele testów, stąd pomysł, by uruchomić drugi punkt. Pacjenci mogą kierować się do punktu przy ulicy Towarowej 22, uruchomionego przez grupę Jura Rescue Team.